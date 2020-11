Les criquets pèlerins menacent de nouveau la Somalie

Les criquets envahisseurs sont de retour en Somalie, faisant planer une nouvelle menace sur les cultures et la sécurité alimentaire du pays.

Selon les autorités de Mogadiscio, des essaims de criquets pèlerins ont déjà envahi au moins deux régions du pays, à savoir le Bas et le Moyen Shabelle, où des pulvérisations aériennes d’insecticides, considérées comme le meilleur moyen de lutter contre une invasion de criquets, ont aussitôt été opérées.

Ce mardi, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a déclaré avoir intensifié ses efforts en vue de contenir la propagation des criquets pèlerins en Somalie, qui représentent une grande menace pour la sécurité alimentaire du pays.

« Que ce soit au sol ou dans les airs, les équipes de la FAO et du ministère somalien de l’Agriculture travaillent toute la journée sans relâche pour contrôler et maîtriser l’actuelle crise des criquets pèlerins en Somalie. Nous sommes reconnaissants pour le soutien financier apporté par divers donateurs et partenaires », a affirmé l’agence onusienne.

Le 27 octobre dernier, la FAO avait émis une alerte concernant de nouvelles invasions de criquets pèlerins en Somalie, prédisant que davantage d’essaims seraient visibles dans les prochains jours ou les prochaines semaines dans le sud du pays.