Les chercheurs scientifiques africains se mobilisent contre le coronavirus

Les pays africains ne comptent pas rester en marge des recherches pour éradiquer le virus de la Covid-19. Treize de ces Etats ont décidé de collaborer avec des réseaux de recherche internationaux pour mettre en place des essais cliniques visant à améliorer le traitement des cas légers de cette maladie.

« Il y a un besoin de grands essais cliniques en Afrique pour la COVID-19 afin de répondre aux questions de recherche qui sont spécifiques au contexte africain», a déclaré ce lundi John Nkengasong, directeur du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique).

Baptisés ANTICOV, ces essais cliniques seront coordonnés par l’Initiative pour les médicaments contre les maladies négligées (DNDi), une entité internationale de recherche sur les médicaments.

Ils devraient permettre de « découvrir des traitements susceptibles de réduire la gravité de la maladie et d’éviter de mettre à rude épreuve les établissements de santé publique sur le continent », expliquent les promoteurs.

Borna Nyaoke-Anoke, cheffe du projet clinique à la DNDi, pense qu’«il est encourageant de voir tant de pays africains collaborer pour obtenir des réponses à nos besoins uniques en matière de patients COVID-19», précisant que le continent noir a besoin de recherches «ici en Afrique qui informeront les politiques et les stratégies de test et de traitement, afin qu’en tant que cliniciens, nous puissions donner les meilleures options aux personnes atteintes de la COVID-19».

Plus de 20 organisations de recherche mondiales et africaines feront partie du projet ANTICOV qui testera la sécurité et l’efficacité des traitements chez 2.000 à 3.000 patients atteints de la COVID-19 (légère à modérée) dans les 13 pays d’Afrique subsaharienne.