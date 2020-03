Le milliardaire chinois Jack Ma aide l’Afrique dans sa Lutte contre le Covid-19

L’Ethiopie abritera la plate-forme logistique pour la mise en œuvre du plan d’aide du milliardaire chinois Jack Ma aux pays africains dans leur lutte contre la pandémie du Covid-19 (Coronavirus).

Le fondateur du géant du commerce électronique, Alibaba, avait promis de livrer à chaque pays du continent, 20.000 kits et du matériel de prévention. Une première cargaison est arrivée ce dimanche à l’aéroport de Bole à Addis-Ababa. Elle est composée de 5,4 millions de masques, un peu plus d’un million de kits de test et des dizaines de milliers de tenues de protection pour le personnel soignant. D’autres livraisons sont attendus la semaine prochaine.

En tout, chaque État africain doit recevoir 20.000 kits de tests, 100.000 masques et un millier de combinaisons médicales. «La distribution commencera par les pays les plus exposés au Covid-19», explique la fondation Jack Ma.

L’Afrique fait désormais partie des priorités dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus née en Chine et qui touche aujourd’hui plus de 170 pays dans le monde.

La Chine qui est quasiment au bout du tunnel, offre désormais son expérience aux pays les plus touchés. Le 19 mars, l’Union africaine (UA) avait annoncé l’arrivée prochaine de 10.000 kits de test offerts par le gouvernement chinois.

Les experts chinois sont également présents en Europe, notamment Italie, pays devenu le plus touché au monde par la pandémie, avec plus de 5.500 morts, dont 651 ce dimanche.