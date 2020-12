Gabon : Aubameyang sanctionné pour offense à la CAF

L’attaquant international gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, vient d’écoper d’une amende de 10.000 dollars pour avoir offensé la Confédération africaine de football (CAF).

L’organe suprême du football en Afrique reproche au capitaine des Panthères du Gabon d’avoir terni son honneur et son image, en postant sur Twitter, une critique sur les conditions d’organisation de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2021, disputée le mois dernier.

Alors que le Gabon devait affronter la Gambie lors de cette journée, l’attaquant d’Arsenal et ses coéquipiers ont été bloqués à l’aéroport à leur arrivée à Banjul. Ils n’ont pas été autorisés à quitter l’aéroport car les officiels ne se sont pas accordés sur le test Covid-19.

Aubameyang a publié des photos de joueurs dormant sur le sol de l’aéroport accompagné du commentaire : «Beau travail CAF, c’est comme si nous étions dans les années 90 ».

Plus tard, le joueur ajoutera un autre commentaire appelant la CAF à prendre ses responsabilités. « 2020 et on veut que l’Afrique grandisse, ce n’est pas comme ça qu’on va y arriver!!!​ », a-t-il écrit, avant de faire un doigt d’honneur à l’institution continentale. Le Gabon avait perdu le match (2-1) contre la Gambie.