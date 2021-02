L’Ethiopie recense près 1.000 nouvelles contaminations au Covid-19 en 24 heures

Les contaminations au coronavirus repartent en hausse en Ethiopie, pays le plus touché en Afrique de l’Est, avec près de 1.000 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures.

L’Ethiopie a enregistré exactement 949 nouvelles contaminations au Covid-19 durant les dernières 24 heures, portant l’effectif total des cas positifs à 152.806 (2.279 décès), le nombre le plus élevé dans la région, devant le Kenya (104.000 cas confirmés et 1.817 décès) et l’Ouganda (40.199 cas et 333 décès).

Face à cette montée des contaminations, les autorités locales ont de nouveau insisté ce dimanche, sur le respect des mesures-barrières, notamment le port du masque dans les lieux publics.

Pendant ce temps, le pays continue ses préparatifs en vue du lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Addis-Abeba a besoin d’environ 330 millions de dollars pour vacciner 20% de sa population, avait déclaré, début février, la ministre éthiopienne de la Santé, Lia Tadesse.