Ethiopie : L’ONU cherche plus 570 millions $ pour l’aide humanitaire aux Tigréens

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA) a encore besoin de 570,1 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires des populations de la région dissidente du Tigré dans le nord de l’Ethiopie, selon un communiqué publié hier dimanche.

Ce montant constitue le reste des 1,3 milliards $ que l’UNOCHA avait demandés pour subvenir aux besoins de plus de 2,25 millions de personnes dans cette partie de l’Ethiopie en conflit avec le pouvoir central d’Addis-Ababa depuis fin 2020 et toujours difficile d’accès aux équipes humanitaires et aux médias.

A ce jour, l’UNOCHA dit avoir reçu 58% du financement nécessaire, et appelle ses partenaires humanitaires à faire un geste supplémentaire, afin de lui permettre de «répondre de manière exhaustive aux besoins humanitaires dans l’Etat régional du Tigré». Ces fonds, selon le Bureau onusien, permettrait également d’apporter une aide humanitaire à 61.307 réfugiés éthiopiens vivant au Soudan.

Dans l’Etat régional du Tigré, les combats font rage depuis maintenant quatre mois entre le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui dirigeait la région jusqu’en novembre 2020, et les forces armées éthiopiennes.

Le conflit a fait des centaines de morts, des milliers de déplacés et plongé des millions d’autres dans le besoin, rendant urgente la distribution d’une aide humanitaire.