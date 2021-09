L’OMS exclue toute présence d’Ebola en Côte d’Ivoire

Le cas d’une guinéenne supposée atteint d’Ebola, mi-août en Côte d’Ivoire, pourrait ne pas en être un, selon le dernier avis de l’l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans une déclaration ce 31 août, l’OMS dit avoir opéré de nouveaux tests sur les prélèvements de la patiente, et que les résultats ne mettent en évidence aucune preuve de la présence du virus d’Ebola dans son corps.

Par conséquent, «l’OMS considère que la patiente n’a pas eu la maladie à virus Ebola et une analyse plus approfondie de la cause de sa maladie est en cours», indique un communiqué, précisant que les tests éffectués sur les 140 cas contacts se sont avérés négatifs.

La patiente, une jeune femme guinéenne arrivée à Abidjan, avait été testée positive à Ebola le 14 août dernier par un laboratoire en Côte d’Ivoire, ce qui représentait le tout premier cas de cette maladie dans le pays depuis 25 ans.