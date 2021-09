L’OMS pas du tout inquiète par l’annonce d’un nouveau variant de la Covid-19 en Afrique du Sud

Les scientifiques de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) semblent peu ou pas du tout inquiets suite à la découverte d’une nouvelle variante du coronavirus, par des chercheurs en Afrique du Sud.

L’existence de cette nouvelle variante de la Covid-19 a été confirmée en ce début de semaine par l’Institut national des maladies transmissibles sud-africain, qui précise que la découverte a été faite «depuis mai 2021».

Dénommé «C.1.2», ce nouveau variant présente les mêmes caractéristiques que d’autres mutations plus transmissibles et plus capables de prendre le dessus sur le système immunitaire d’une personne.

Aujourd’hui, il s’est propagé dans sept autres pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et de la région du Pacifique Sud de l’Océanie, indique l’Institut sud-africain.

Les scientifiques assurent qu’ils continuent de surveiller la fréquence de cette variante C.1.2 qui n’a pas évolué en tant que «variante d’intérêt» ou «variante préoccupante» selon les directives établies par l’Organisation mondiale de la santé et ses experts.