Le M23 réaffirme sa volonté de dialoguer avec le Gouvernement de la RDC

Le Mouvement rebelle M23 a annoncé ce dimanche son retrait des villages récemment passés sous son contrôle dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Dans un communiqué officiel, le groupe rebelle justifie sa décision par sa volonté de «permettre la prise en charge de ses préoccupations à travers un dialogue franc et fructueux avec le gouvernement» congolais de Kinshasa.

Le M23 annonce vouloir «remettre au Comité international de la Croix-Rouge, tous les éléments de l’armée nationale capturés sur la ligne de front en vue d’une prise en charge appropriée», et affirme qu’il n’a jamais eu l’intention «de faire la conquête des espaces pour les administrer».

Ces rebelles occupaient de nombreuses localités comme Gisiza, Bugusa, Bikende-Bugusa, Kinyamahura, Rwambeho, Tshengerero, Rubavu et Basare en plus des collines stratégiques de Runyoni et Tchanzu, selon la société civile. La reprise des combats a provoqué des déplacements massifs des populations vers Rutshuru-centre et Kiwanja.

Le M23 observe, depuis le 1er avril, une trêve décrétée unilatéralement, après plusieurs jours d’affrontements intenses avec l’armée nationale dans l’Est de la RDC. Il affirmait vouloir «éviter de nouveaux affrontements» avec l’armée congolaise, et qu’il souhaitait désormais entamer «un dialogue» avec le gouvernement de Kinshasa.