Afrique/Football: La CAN 2023 en Côte d’Ivoire reportée à janvier 2024 à cause du climat

La Confédération africaine de football (CAF) a acté ce dimanche un report de la prochaine Coupe d’Afrique des Nation (CAN) initialement prévue en juin 2023 en Côte d’Ivoire.

La compétition est ainsi reportée à janvier 2024, a annoncé dimanche le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, lors d’une conférence de presse à Rabat, au Maroc.

La CAF évoque, comme raison, les conditions climatiques pas assez favorable dans le pays hôte durant la période prévue pour la CAN 2023. «(…) Le principal problème ici est fondamentalement la pluie, C’est la seule et unique raison pour laquelle le Comité exécutif de la CAF a pris la décision de déplacer la CAN en Côte d’Ivoire en janvier 2024», a expliqué Patrice Motsepe.

Les mois de juin-juillet correspondent à la période de pluie en Côte d’Ivoire, où de fortes précipitations peuvent engendrer des inondations, même dans les grandes villes comme Abidjan, la capitale économique.