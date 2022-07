Fin de la nouvelle épidémie d’Ebola en RDC

Le bureau Afrique de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé ce lundi 4 juillet dans un communiqué, la fin de la 14ème épidémie d’Ebola qui est réapparue le 23 avril dernier en République démocratique du Congo (RDC).

Cet épisode d’Ebola a été la moins meurtrière en RDC, son bilan étant seulement de quatre cas confirmés et un cas probable, qui sont tous décédés.

«Grâce à une solide riposte des autorités nationales, il a été rapidement mis fin à cette épidémie, avec une transmission limitée du virus», s’est félicité, dans le communiqué, la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Matshidiso Moeti.

«Des leçons essentielles ont été apprises des précédentes épidémies et elles ont été mises en pratique pour concevoir et déployer une riposte à Ebola encore plus efficace», s’est félicitée Matshidiso Moeti.

L’OMS et les autorités sanitaires congolaises maintiennent toutefois un niveau de surveillance élevée afin d’éviter que cette maladie ne refasse surface dans le pays.