Angola – L’épidémie de choléra prend de l’ampleur : plus de 500 morts depuis le début de l’année

L’Angola fait face à une crise sanitaire majeure : une épidémie de choléra sévit dans 17 des 21 provinces du pays, avec plus de 14 000 cas signalés depuis janvier. D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), au moins 505 personnes ont déjà succombé à la maladie.

Les jeunes sont particulièrement touchés : la moitié des cas concernent des personnes de moins de 20 ans. À Luanda et Huambo, les hôpitaux sont débordés. Les équipes médicales peinent à faire face à l’afflux constant de patients souffrant de diarrhées aiguës et de déshydratation sévère.

Transmis principalement par l’eau souillée, le choléra prospère dans les zones urbaines mal desservies en infrastructures sanitaires. Les récentes pluies ont aggravé la situation, détruisant des réseaux d’approvisionnement et contaminant les réserves d’eau. Les quartiers informels, très peu équipés, sont les plus vulnérables.

En réponse, le gouvernement a lancé des mesures d’urgence : distribution de kits d’hygiène, déploiement de centres de traitement mobiles, et campagnes de sensibilisation à l’hygiène. Mais ces efforts peinent à contenir la propagation fulgurante du virus.

L’OMS et plusieurs ONG sont également mobilisées. Des équipes d’intervention rapide ont été envoyées sur le terrain, et une campagne de vaccination orale contre le choléra est en cours. Toutefois, l’accès aux zones rurales reste limité, et la couverture vaccinale, insuffisante.

Le ministère de la Santé a lancé un appel à la solidarité internationale, évaluant à 15 millions de dollars les besoins immédiats pour maîtriser l’épidémie.

Au-delà de l’urgence, cette crise met en évidence les failles structurelles du pays : un système de santé fragile, de profondes inégalités régionales, et une gestion de l’eau largement déficiente.

Si les conditions sanitaires ne s’améliorent pas rapidement et que le soutien international ne s’intensifie pas, les autorités craignent une propagation du choléra aux pays voisins, notamment la République démocratique du Congo et la Zambie.