Sénégal : Les foyers de la «fièvre de la vallée du Rift déclarés éteints» (Officiel)

La Directrice régionale de la Santé dans la partie septentrionale du Sénégal, Seynabou Ndiaye a informé ce lundi 12 janvier, que l’ensemble des foyers de la « fièvre de la vallée du Rift recensés dans la région de Saint-Louis (nord) sont désormais déclarés éteints ».

« A l’issue du contrôle des derniers foyers, l’ensemble des foyers recensés dans la région sont désormais déclarés éteints. La situation est aujourd’hui stabilisée », a assuré Mme Ndiaye qui annonçait le bilan de la riposte nationale contre ce mal zonal.

Les données sanitaires consolidées autour de cette fièvre renseignent que « 5.196 échantillons ont été analysés, ayant permis de confirmer 360 cas. Parmi ces patients, 339 sont guéris, tandis que 21 décès ont malheureusement été enregistrés ». Les jeunes de sexe masculin ont constitué la population la plus affectée par cette zoonose, ont en outre confié les autorités sanitaires du Sénégal.

A ce jour, plus aucun malade n’est encore en suivi, ni en hospitalisation ni en ambulatoire, ce qui « confirme une stabilisation de la situation sanitaire dans cette partie du pays », s’est félicitée la Direction de la Santé du nord du Sénégal.

Dans le cadre de la riposte étatique contre la propagation du virus en question, les autorités sanitaires indiquent avoir « mené une riposte multisectorielle incluant la vaccination de 13.461 animaux, des opérations de lutte anti-vectorielle et la distribution de 68.200 moustiquaires aux populations exposées ».