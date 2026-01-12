Le Lesotho et la Chine décidés à donner un coup d’accélérateur à leur coopération bilatérale

Le Lesotho et la Chine ont convenu ce 11 janvier de hisser leur coopération bilatérale au rang d’un « partenariat stratégique global à un niveau supérieur et à en faire un modèle d’échanges amicaux et de développement commun entre des pays aux conditions nationales et aux systèmes différents ».

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi qui effectuait les 10 et 11 janvier une visite dans ce pays d’Afrique australe dans le cadre de sa traditionnelle tournée en Afrique, au début de chaque année civile a été reçu samedi à Maseru, la capitale du Lesotho, par son homologue lesothan, Lejone Mpotjoane, indique un communiqué officiel.

Les deux ministres ont salué, les réussites dans le développement des relations bilatérales dans chacun des deux Etats, ajoutant que les deux parties se « soutiennent fermement sur les questions relatives aux intérêts fondamentaux et aux principales préoccupations de chacun » des deux pays.

Maseru a confirmé une nouvelle fois qu’elle soutient les « quatre initiatives mondiales majeures » proposées par le Président chinois, Xi Jinping et les « salue pour avoir apporté la stabilité et la certitude dans un monde en proie aux troubles », a tenu à souligné le chef de la diplomate lesothane, Lejone Mpotjoane.

La Chine pour sa part, loue « les nouveaux progrès réalisés par le Lesotho dans son processus de réforme nationale, et soutient le Lesotho dans la défense de sa souveraineté nationale, de sa sécurité et de ses intérêts de développement », a déclaré pour sa part, Wang Yi.

Les deux diplomates ont mis en avant, par ailleurs, les résultats majeurs « des Dix actions de partenariat que la Chine et l’Afrique ont prises ensemble pour faire avancer la modernisation ».

Ils ont partagé en outre « la conviction que des changements inédits depuis un siècle, s’accélèrent et que les pays du Sud jouent un rôle de plus en plus important dans les affaires internationales ».

Les deux parties se sont enfin engagées pour « un système de gouvernance mondiale plus juste et équitable et de bâtir un monde ouvert, inclusif, propre et beau, caractérisé par une paix durable, une sécurité universelle et une prospérité partagée ».