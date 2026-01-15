Un réseau de contrebandiers de stupéfiants démantelé à la frontière Niger-Bénin

Des services de la Police du Bénin ont annoncé ce mercredi 14 janvier, avoir saisi un « total de 502 plaquettes et cinq boules de chanvre indien » dans la Commune de Malanville frontalière avec le Niger.

Les services des douanes béninoises à Bodjecali relevant de la Commune de Malanville, ont intercepté un camion et procédé à la saisie d’un lot de stupéfiants, à l’issue d’un « contrôle de routine mené par une brigade mobile locale, avec l’appui de la Police, sur un camion » supposé transporter du riz, ont révélé des sources officielles sécuritaires.

« Cette grande quantité de drogue a été dissimulée sous environ un millier de sacs de riz. La fouille approfondie du véhicule a permis de découvrir six sacs de stupéfiants, qui se sont révélés contenir au total 502 plaquettes et cinq boules de chanvre indien », ont détaillé les mêmes sources.

Le camion et son chargement ont été « placés sous scellés et mis à la disposition de l’autorité judiciaire, tandis que le conducteur du camion a été interpellé et placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête ».

Les services de sécurité du Bénin font régulièrement des saisies similaires de produits illicites aux frontières terrestres et aériennes du pays. Les frontières terrestres des Etats d’Afrique occidentale sont globalement poreuses à cause de plusieurs inconduites d’usagers réguliers et du manque des moyens matériels et humains.

Les frontières terrestres entre le Bénin et le Niger demeurent fermées depuis le putsch de juillet 2023 contre le régime du Président Bazoum et la tentative d’intervention militaire de la CEDEAO pour déloger le pouvoir de l’officier Tiani qui a renversé le précédent régime.