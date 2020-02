Le Roi Mohammed VI lance une plateforme donnant une forte impulsion aux programmes destinés aux jeunes

Le Roi Mohammed VI a lancé, mercredi à la commune d’Ait Melloul, près d’Agadir, la plateforme des jeunes «Argana» pour l’écoute et l’orientation, donnant une forte impulsion aux programmes de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), qui est à sa troisième phase et qui est dotée de 18 milliards de dirhams (environ 1,5 milliard d’euros).

Ce projet, réalisé dans le cadre du programme III de l’INDH tend à favoriser l’épanouissement des jeunes et à les doter d’outils à même de stimuler l’esprit d’initiative et d’entrepreneuriat chez eux et de leur garantir une meilleure intégration socio-économique.

Il permettra aux jeunes de toute la région Souss-Massa de tirer le meilleur parti du «Programme intégré d’appui et de financement des entreprises» et de dépasser les difficultés entravant l’accès au financement des jeunes porteurs de projets et des très petites et petites entreprises.

Cet espace sera encadré par des équipes spécialisées dans l’orientation, l’écoute et l’accompagnement des bénéficiaires dans le processus de conception de leurs projets professionnels.

La région Souss-Massa a connu également la réalisation de l’espace culturel «Dar Momkin» au quartier Lagouira, et de celui des «Etoiles du Souss» au quartier El Farah (Bensergao centre) pour près de 6,7 MDH, pour l’accompagnement des jeunes de 18 à 28 ans, désireux de s’améliorer et d’apprendre des compétences nouvelles.

A cette occasion, le Souverain marocain a remis 28 minibus de transport scolaire et de transport de sportifs, aux présidents de communes et d’associations bénéficiaires, afin d’améliorer les conditions de scolarité, de lutter contre la déperdition scolaire des élèves des zones rurales et de promouvoir les activités sportives.

Cette troisième phase de l’INDH, une Initiative lancée en 2005, s’articule autour de quatre principaux programmes: la résorption des déficits en infrastructures et en services de base, l’accompagnement des personnes en situation de précarité, l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes et l’impulsion du capital humain des générations montantes.