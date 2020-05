L’UE octroie 31 millions au Niger pour la lutte contre le coronavirus

L’Union européenne (UE) va octroyer 31 millions d’euros au Niger pour appuyer le plan de lutte mis en place contre le Covid-19.

Cette enveloppe était prévue en juin 2020, selon les responsables de l’institution européenne.

« L’anticipation de ce financement permettra de manière concrète et immédiate d’appuyer les autorités, sur la base des priorités immédiates, dans la mise en œuvre du plan de réponse avec ses trois piliers, gestion sanitaire, soutien aux populations vulnérables et gestion de l’impact économique, reconnaissant l’urgence d’assurer des dépenses critiques dans le domaine sanitaire pour prévenir la maladie et sauver des vies », a-t-elle précisé.

Le plan de lutte mis en place par le gouvernement nigérien contre cette pandémie est évalué à 2,1 milliards d’euros.