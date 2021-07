Kenya : TMEA et AFD ont signé une convention de subvention de 29,9 millions d’euros

«TradeMark East Africa» (TMEA) et l’Agence française de développement (AFD), viennent de signer à Nairobi, au Kenya, une convention de subvention de 29,9 millions d’euros pour contribuer à une intégration économique régionale plus durable et inclusive dans la Corne de l’Afrique.

Ce financement provient de l’Union européenne, qui l’a délégué à l’AFD via une convention de financement totale de 32 millions d’euros, signée une semaine plus tôt entre les deux parties, rapporte l’agence djiboutienne d’information ADI.

«Le projet TMEA-AFD se concentrera sur le corridor de Djibouti, principale artère commerciale de l’Éthiopie, tout en soutenant un commerce plus inclusif entre Djibouti et l’Éthiopie. L’objectif global est de renforcer la compétitivité de ce corridor par des améliorations logistiques et réglementaires (réduction des temps de transport et de transit dans les ports et aux frontières, simplification des procédures et réduction des coûts associés) », souligne ADI.