Un deuxième parc naturel gabonais rejoint le Patrimoine mondial de l’Unesco

Le parc national de l’Ivindo, dans le nord du Gabon, a été inscrit, ce 28 juillet, au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est le deuxième site naturel du pays à rejoindre cette liste, après le parc de la Lopé en 2007.

Le site, « essentiellement intact », selon l’UNESCO, s’étend sur près de 300.000 hectares traversés par un réseau de rivières d’eau noire pittoresques.

«Il comprend des rapides et des chutes bordées par des forêts humides intactes, ce qui en fait un paysage d’une grande valeur esthétique», décrit l’agence onusienne.

On peut y voir les plus grandes et les plus belles chutes d’Afrique centrale, notamment les chutes de Kongou et de Mingouli, dans la partie nord. On y trouve aussi une concentration impressionnante de singes et de gorilles que l’on peut observer depuis le baï (clairière) de Langoué dans le sud du parc.

Pour le Chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo Ondimva, ce classement «vient récompenser les efforts du Gabon en matière de protection des forêts, dont le rôle est déterminant dans la lutte contre le réchauffement climatique».