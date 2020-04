Polisario : Décès à Madrid, de M’hamed Kheddad, un des faucons du Front Polisario

M’hamed Kheddad, un des faucons du Front séparatiste sahraoui le Polisario, et qui occupait de son vivant le poste de coordinateur auprès de la mission de l’ONU au Sahara «Minurso», est décédé ce mercredi 1er avril, à Madrid (Espagne), suite à une longue maladie, a annoncé un responsable du front, Hamada Salma, cité par l’agence de presse algérienne «APS».

Le défunt cadre du Polisario, M’hamed Khéddad souffrait d’un cancer des poumons ayant atteint son stade final rapporte le site «saharanews.org» citant des sources biens informées.

Membre radical de la direction du front Polisario, le défunt Kheddad était fortement impliqué dans le dossier du Sahara marocain et faisait partie du clan dur des séparatistes sahraouis qui défendent corps et âme les thèses qui visent la balkanisation du Sahara marocain à l’instigation des généraux de l’armée algérienne, à la quête d’un leadership régional et de certaines ambitions hégémoniques, ajoute le même site.