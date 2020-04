Byline Times: La cohésion du Maroc face au Coronavirus, une « leçon pour nous tous »

Face à la pandémie du Coronavirus, le Maroc a fait preuve d’une réactivité et d’un élan de solidarité qui se sont révélés salutaires, une attitude qui n’a pas échappé au journal britannique en ligne Byline Times, qui a titré « La cohésion et la solidarité du Maroc est une leçon pour nous tous ».

L’auteur de l’article, Jonathan Fenton, souligne les divers aspects de la solidarité manifestée par le peuple marocain en ces moments de crise, avec des témoignages de Marocains sur les différentes actions entreprises par le gouvernement.

« Face à des scènes d’achat frénétique, de stockage de marchandises dans les supermarchés et de non respect des mesures de distanciation sociale dans les pays occidentaux, le Maroc a montré la force d’une action décisive et du respect collectif pour minimiser la propagation et les dommages du virus », souligne l’auteur de l’article.

« Le gouvernement a agi de manière ferme, mais progressive pour limiter la propagation du virus, en commençant par la fermeture de son espace aérien et de ses frontières, puis le confinement », note l’article qui cite des témoignages de Marocains mettant en exergue les décisions clairvoyantes du Roi Mohammed VI et l’adhésion de la population.