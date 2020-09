Washington sanctionne l’Ethiopie pour l’impasse dans les négociations sur le grand barrage sur le Nil

Les Etats-Unis d’Amérique (USA) viennent de prendre une sanction à l’encontre de l’Ethiopie, en raison de « l’absence de progrès » dans les négociations sur le projet du grand barrage de la renaissance sur le Nil.

Les USA sont surtout remontés contre l’Ethiopie pour sa « décision unilatérale de remplir le Grand barrage de la Renaissance (GERD) sans accord avec l’Égypte et le Soudan », a fait savoir un porte-parole de la diplomatie américaine.

Washington a donc décidé de «suspendre temporairement une partie de l’aide à l’Éthiopie», sans plus de détails sur le montant en jeu. Le grand barrage de la renaissance sur le Nil est un projet éthiopien, source de désaccord avec le Soudan et l’Egypte qui dépendent aussi du plus long fleuve d’Afrique. Addis Abeba estime que cet ouvrage est essentiel à son développement économique et à son électrification, tandis que Khartoum et Le Caire craignent que le futur plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique, haut de 145 mètres, ne restreigne leur accès à l’eau.

Les négociations entamées depuis plusieurs mois pour trouver un terrain d’entente sont toujours dans l’impasse, le Soudan et l’Égypte insistant sur le fait qu’un accord « doit inclure un mécanisme pour résoudre les disputes qui pourraient surgir » entre les trois pays. Mais l’Éthiopie refuse un éventuel mécanisme, considérant que le barrage lui appartient.