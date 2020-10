Soudan : L’application de l’accord de paix va coûter cher

Après les efforts pour aboutir à un accord de paix définitif, le Soudan doit maintenant faire un effort financier pour assurer la mise en application des termes du compromis entre gouvernement et groupes rebelles.

Dans cet accord de paix signé le 3 octobre à Juba, le gouvernement soudain s’est notamment engagé à financer d’importants projets de développement dans les régions affectées par 17 ans de guerre civile.

Ce programme de réhabilitation, ajouté aux différents points de l’accord, fait grimper à « au moins 7,5 milliards de dollar sur 10 ans», l’enveloppe financier total nécessaire à la mise en application du plan de paix, selon la ministre des Finances, Heba Mohamed Ali Ahmed.

Elle a ainsi appelé le gouvernement et les responsables locaux de « fixer les priorités » et déterminer « les projets les plus importants et les plus urgents », tel que le retour des réfugiés et le volet « partage des richesses », pour lequel le gouvernement s’engage à verser « immédiatement 300 millions de dollars » à la Commission de développement et de reconstruction du Darfour, puis 1,3 milliard de dollars sur 10 ans.