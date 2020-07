Coronavirus : La Guinée rouvre ses frontières aériennes

Les frontières aériennes de la Guinée-Conakry qui étaient fermées depuis le début de la pandémie du Covid-19, s’ouvrent dès ce vendredi 17 juillet, a annoncé le Chef de l’Etat, Alpha Condé.

Cette réouverture qui sera progressive s’inscrit dans le cadre de l’allègement des mesures restrictives imposées pour limiter la propagation de la pandémie.

Elle évoluera donc «en fonction de la mise en place des dispositions et procédures sanitaires retenues et conformément au principe de réciprocité entre les pays d’origine et de destination», a précisé le président Condé.

Au nom de cet allègement, le couvre-feu nocturne dans le Grand Conakry est repoussé à l’intervalle «minuit à 4H00 du matin» au lieu de 23H00-4H00 auparavant. Toutefois, l’état d’urgence sanitaire est prolongé dans le pays depuis ce 15 juillet pour 30 jours supplémentaires, car la bataille contre la Covid-19 est loin d’être gagnée.

Le président Condé a par ailleurs exhorté sa population à ne pas se laisser aller dans le relâchement et de continuer à observer la discipline et la rigueur dans le respect des mesures barrières, notamment le port obligatoire des masques et la distanciation sociale. La Guinée compte 6.359 patients positifs au coronavirus, dont 5.012 guéris et 39 morts.