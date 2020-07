Rwanda : l’autonomie est une solution réaliste, pragmatique, et durable pour le Sahara marocain 

M.André Gakwaya, journaliste et directeur de l’agence rwandaise Rwanda News Agency, a souligné dans son intervention lors d’une conférence débat organisée dans le cadre de l’émission citoyenne Sahara Debate, la pertinence et la clairvoyance de l’Initiative marocaine d’Autonomie comme seule et unique solution au différend régional sur le Sahara marocain.

Pour rappel, la présentation de l’Initiative marocaine d’Autonomie en 2007 constitue la base de la dynamique en cours du processus politique des Nations Unies. Dans toutes les résolutions qu’il a adoptées depuis 2007, le Conseil de Sécurité considère que cette Initiative est « sérieuse et crédible ».

Le journaliste a également fait part de son admiration pour les efforts consentis par le Maroc pour le développement de la région dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement pour les Provinces du Sud lancé par Sa Majesté le Roi en 2015.

C’est à la faveur du décollage économique que connaissent les Provinces du Sud, a noté M. Gakwaya, que dix Etats africains ont ouvert des Consulats généraux à Laâyoune et à Dakhla, en reconnaissance de leur rôle comme hub économique régional.