Football : Le Sénégalais Sadio Mané décroche son premier Ballon d’or africain

Le footballeur international sénégalais, Sadio Mané a été sacré Ballon d’or africain pour l’année 2019. Il succède à son coéquipier de Liverpool, l’Egyptien Mohamed Salah.

Une récompense largement méritée, qui vient clore un exercice 2019 presque parfait pour Mané, durant lequel il a notamment brillé en club avec Liverpool, remportant la prestigieuse Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et en terminant deuxième de Premier League anglaise. Il a été en outre, élu meilleur buteur de la saison 2018-2019 de la première League, avec 22 buts.

Avec sa sélection nationale, le Sénégalais ne fait pas de réserve. Et c’est en véritable leader qu’il a conduit son pays à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019, où le Sénégal a perdu contre l’Algérie de Riyad Mahrez.

«Je suis très heureux de cette distinction et c’est une grande fierté. Cette saison, il y avait de très grands joueurs en lice. Riyad Mahrez a remporté la CAN et j’espère aussi un jour avoir le titre continental», déclare Sadio Mané, qui a devancé Mohamed Salah et Riyad Mahrez dans les votes. Il est le deuxième joueur sénégalais à recevoir cette distinction, après son compatriote, El-Hadji Diouf en 2002.