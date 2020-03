Covid-19 : La Chine lève progressivement les mesures de confinement

Les autorités chinoises ont décidé ce mardi de lever l’ordre de confinement dans la province du Hubei, marquant ainsi un retour progressif à la normale dans cette province qui était l’épicentre de la pandémie du Covid-19 (Coronavirus) en Chine.

Les 60 millions d’habitants de la province du Hubei d’où est partie la pandémie de coronavirus étaient en confinement depuis fin janvier dernier.

Mais à partir de ce 25 mars à minuit, les autorités locales ont décidé «la levée du contrôle des entrées et sorties de la province du Hubei et le retour au trafic de manière ordonnée», a annoncé mardi dans un communiqué officiel, le Groupe de pilotage de prévention et de contrôle du Covid-19 du Hubei.

Le texte indique que « les résidents du Hubei peuvent quitter la province avec ’le code vert’ de santé du Hubei» délivré par les autorités et qui atteste de leur non-infection par le nouveau coronavirus. Mais les écoles resteront encore fermées pour l’instant.

Les habitants de Wuhan, l’autre commune de Chine où la contamination a été des plus poussées, devraient eux aussi sortir du confinement au plus tard le 8 avril, selon les autorités.

Quarante-sept nouveaux cas de contamination au coronavirus et quatre décès supplémentaires liés à l’épidémie ont été recensés ce mardi 24 mars en Chine continentale, d’après les autorités sanitaires locales.

La Commission nationale de la santé a précisé que tous ces nouveaux cas de contamination concernaient des voyageurs arrivés en Chine continentale en provenance de l’étranger et qu’aucun cas «local» n’a été recensé. En Chine, l’épidémie a contaminé 81.218 personnes et causé 3.281 décès.