La Sierra Leone va expérimenter trois jours de confinement national

Un confinement national de trois jours sera observé en Sierra Leone à partir du dimanche 5 avril, au lendemain de la confirmation d’un second cas du Coronavirus dans le pays.

Durant ces trois jours de confinement qui prendront fin le mardi 07 mars à minuit, les Sierra-léonais seront contraints de rester chez eux et de ne sortir qu’en cas d’extrême nécessité.

En outre, « tous les rassemblements religieux sont dorénavant interdits », a annoncé hier le ministre de la Défense Kellie Conteh, coordinateur de la lutte contre le coronavirus.

La Sierra Leone qui faisait partie des quelques rares pays africains encore épargnés par la pandémie du Coronavirus, a annoncé son premier cas positif le mardi 31 mars dernier. Hier mercredi, le pays a enregistré un second cas, celui d’un médecin travaillant dans un hôpital de la capitale Freetown.

Comme la Sierra Leone, le Botswana et le Burundi ont également annoncé leurs premiers cas de contamination cette semaine. Au 1er avril, 5.786 cas et 196 décès liés au coronavirus, ont été enregistrés en Afrique, selon les chiffres du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine.

En Afrique subsaharienne, les trois pays les plus touchés sont l’Afrique du Sud, le Burkina Faso et le Cameroun.