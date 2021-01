Covid-19 : Les contaminations et les décès en hausse de 30% en Afrique d’après l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié cette semaine son rapport périodique sur la pandémie du coronavirus, relevant une tendance haussière des nouvelles contaminations et des décès liés à la maladie dans le monde et une hausse de 30% des nouveaux cas et des décès en Afrique.

Dans son dernier bulletin épidémiologique, l’OMS fait ainsi remarquer qu’«après deux semaines de faible déclaration, probablement en raison de la période des vacances de fin d’année, la tendance générale à la hausse observée les semaines précédentes a repris, avec un peu moins de 5 millions de nouveaux cas déclarés la semaine dernière dans le monde », en plus de 85.000 décès en hausse de 10%.

Durant la période indiquée, « l’Afrique a fait état de 175.000 nouvelles contaminations et 4.300 nouveaux décès, soit une augmentation de plus de 30% des nouveaux cas et des nouveaux décès, dépassant de loin les pics précédents en juillet 2020 », indique l’OMS.

A l’exception de l’Asie, la tendance haussière est visible dans le reste du monde, où plus de la moitié des nouveaux cas et 45% de tous les nouveaux décès sont attribués au continent américain.

L’OMS signale également une progression de la nouvelle variante de la Covid-19 apparue au Royaume-Uni, et qui est aujourd’hui confirmée dans une cinquantaine de pays, territoires et zones dans cinq de ses six régions.