L’OMS est davantage convaincue de l’origine animale du Coronavirus

Des experts de l’Organisation mondiale de Santé (OMS) sont de plus de plus convaincus qu’une transmission de l’animal à l’homme est à l’origine de la pandémie du coronavirus qui a tué plus de 2,8 millions de personnes à travers le monde.

Dans un rapport publié ce 30 mars suite à leurs recherchent en Chine sur les origines de cette maladie qui a démarré à Wuhan, ces experts écartent davantage l’hypothèse d’un accident de laboratoire comme origine de Covid-19.

Début février dernier, ils soutenaient déjà que « l’hypothèse d’un incident de laboratoire est extrêmement peu susceptible d’expliquer l’introduction du virus dans la population humaine, et ce n’est donc pas une hypothèse qui nécessite de futures études dans nos efforts (…) pour comprendre l’origine du virus ».

Les chercheurs de l’OMS se concentrent donc désormais sur l’hypothèse d’une « transmission du virus à l’être humain par un animal intermédiaire » qu’ils jugent « probable à très probable ».

Parmi les animaux suspectés, figurent le chat domestique, le lapin ou le vison, ou encore le pangolin ou le blaireau-furet. Les experts n’écartent pas non plus l’hypothèse d’une transmission par de la viande surgelée, une piste privilégiée par les chercheurs chinois.

L’OMS va poursuivre ses recherches pour comprendre l’origine de cette pandémie qui s’est déclarée en Chine fin 2019 et qui, aujourd’hui, a contaminé plus de 128 millions de personnes dans le monde.