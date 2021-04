Afrique-Football : La prochaine CAN démarrera le 9 janvier 2022

La Confédération africaine de football (CAF) a communiqué ce mercredi 31 mars, les dates officielles de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAF) qui se jouera en 2022 au Cameroun.

Cette compétition initialement prévue pour 2021 puis reportée à 2022 à cause des bouleversements de calendrier imposés par la pandémie de la Covid-19, se jouera «du 9 janvier au 6 février 2022», selon un communiqué de presse de la CAF. Un tirage au sort pour constituer les phases de poules de la compétition est prévu le «25 juin 2021».

Les pays qualifiés pour cette édition de la CAN sont déjà connus, à l’issue de la dernière journée des éliminatoires disputées ce début de semaine. Mais un dernier ticket qualificatif reste à prendre, puisque le match de la dernière journée entre la Sierra-Leone et le Bénin a été reporté à juin prochain, à cause de cas du coronavirus détectés chez des joueurs du Bénin. L’issue de ce match déterminera le 24ème et dernier pays qualifié pour la compétition.

Lors d’une réunion tenue mardi par visioconférence, le Comité Exécutif de la CAF a planché sur la question des tests Covid-19 exigés avant chaque match, et a avancé l’idée de mettre en place «en collaboration avec l’OMS, des organes indépendants en charge d’effectuer ces tests».