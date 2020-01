Sahara: La RCA et Sao Tomé-et-Principe ouvrent des consulats à Laayoune au grand dam du polisario et de l’Algérie

La République centrafricaine (RCA) et la République de Sao Tomé-et-Principe ont ouvert, ce jeudi, leurs consulats à Laâyoune, portant à cinq le nombre de représentations diplomatiques de pays africains inaugurées dans cette ville du Sahara marocain, et provoquant dans la foulée la fureur du polisario et de l’Algérie qui soutient ce mouvement séparatiste.

Le consulat général de la RCA a été inauguré par le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, et son homologue centrafricaine Sylvie Baïpo-Temon. Un peu plus tôt dans la matinée, Nasser Bourita avait présidé avec son homologue santoméenne, Elsa Teixeira de Barros Pinto, l’ouverture du consulat général de Sao Tomé-et-Principe à Laâyoune.

En tout, cinq représentations diplomatiques ont été inaugurées à Laâyoune, après le consulat honoraire de la Côte d’Ivoire, ouvert en juin dernier, le consulat général de l’Union des Comores, inauguré en décembre, ainsi que le consulat général du Gabon, ouvert la semaine dernière.

La Guinée avait inauguré le 17 janvier, un consulat général dans l’autre grande ville du Sahara, Dakhla, en présence du chef de la diplomatie guinéenne, Mamadi Touré.

Cet activisme de la diplomatie marocaine avec les pays africains qui soutiennent son intégrité territoriale, a provoqué une levée de boucliers du polisario et de l’Algérie, qui s’attaquent à ces pays pour avoir pris des décisions relevant pourtant de leur pleine souveraineté.