L’OMS avertit qu’il faudra apprendre à vivre avec le Covid-19

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a remis en doute l’espoir d’éradiquer le virus Covid-19, en déclarant ce mercredi que ce virus pourrait ne jamais disparaître totalement de la surface de la planète.

Lors d’une conférence de presse virtuelle à Genève, le directeur des questions d’urgence sanitaire à l’OMS, Michael Ryan a affirmé que le monde est face à «un nouveau virus qui pénètre la population humaine pour la première fois et il est en conséquence très difficile de dire quand nous pourrons le vaincre».

Selon lui, «ce virus pourrait devenir endémique dans nos communautés, il pourrait ne jamais disparaître», citant pour exemple, la rougeole qui est toujours présente dans le monde malgré la disponibilité d’un vaccin.

Après des mois de mesures restrictives dictées par la pandémie de coronavirus, les populations commencent à se lasser, contraignant les gouvernements à entamer un retour progressif à la normale, avec le risque d’une nouvelle vague de contaminations.

A ce jeudi 14 mai 2020, le virus a infecté plus de 4.300.000 personnes dans le monde et en a tué près de 300.000. Si la Chine est officiellement le pays d’origine de la maladie, les Etats-Unis d’Amérique en sont aujourd’hui les plus touchés, avec 1.420.000 contaminations confirmées, dont 84.763.