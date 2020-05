Toute l’Afrique désormais touchée par Coronavirus

Le Lesotho, dernier pays africain encore épargné par la pandémie de coronavirus, vient d’enregistrer son premier cas, dans un contexte politique tendu marqué par la démission attendue ce jeudi, de son premier ministre, Thomas Thabane.

Ce premier cas de covid-19 au Lesotho a été détecté à l’issue de tests effectués sur 81 voyageurs venus d’Arabie Saoudite et d’Afrique du Sud voisin où l’on dénombre plus de 10.000 cas de contaminations et qui fait partie des pays les plus touchés sur le continent noir.

Le 06 mai dernier, le Lesotho avait mis fin au confinement national instauré pour éviter l’arrivée et la propagation du virus. Avec ce premier cas enregistré, c’est toute l’Afrique qui est désormais touchée par la pandémie de coronavirus.

Le virus y a tué au moins 2 .410 individus sur près de 70.000 cas confirmés, dans le continent, selon les chiffres publiés ce mercredi par le Centre de prévention des maladies de l’Union africaine (CDC). L’Afrique du Sud et l’Egypte sont les deux pays les plus touchés, suivis par le Maroc, l’Algérie, le Nigeria et le Ghana.