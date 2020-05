L’OIF reporte son 18ème Sommet prévu en décembre à Tunis

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) vient d’annoncer le report de son 18ème Sommet initialement prévu les 12 et 13 décembre 2020 en Tunisie.

Dans son communiqué, l’OIF explique que cette décision prise de commun accord avec les dirigeants du pays hôte, est justifiée par les « nombreuses incertitudes qui découlent » de la pandémie du coronavirus qui touche le monde entier depuis le début d’année.

Ce sommet est donc ajourné à 2021 et la date sera précisée plus tard. Le Tunisie sera toujours le pays hôte, sauf que l’événement ne se tiendra plus dans la capitale Tunis, mais dans la ville de Djerba, au sud-est du pays.

Les ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’OIF devraient se réunir prochainement par visioconférence. L’organisation compte 88 États et Gouvernements, dont 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs.