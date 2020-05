La RDC entame un nouveau décompte pour confirmer la fin d’Ebola

La République démocratique du Congo (RDC) est actuellement dans une phase de décompte qui devra aboutir à la confirmation de la fin de l’épidémie d’Ebola dans le pays.

La dernière personne qui était traitée pour le virus Ebola s’est rétablie et a été libérée le 14 mai dernier, date à laquelle le décompte a commencé et durera 42 jours, soit deux fois la durée moyenne maximale d’incubation du virus Ebola.

Ce mercredi 2 mai, le Directeur de l’organisation mondiale de la santé (OMS), Dr Tedros Adhanom, a émis « l’espoir » que ce décompte soit le dernier et que la RDC soit « très bientôt » débarrassée d’Ebola.

Le patron de l’OMS a toutefois mis en garde contre un relâchement de la vigilance, car « de nouveaux cas pourraient encore apparaître, comme nous l’avons vu auparavant », allusion faite au précédant décompte qui a échoué en avril, à trois jours de l’échéance.

Cette nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola a débuté en RDC en août 2018 et a tué 2.279 personnes sur 3.462 infectées. Le pays est également touché par l’actuelle pandémie de coronavirus et dénombre 1.730 cas d’infection, dont 302 guérisons et 61 décès.