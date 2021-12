Ethiopie : Abiy Ahmed quitte le front militaire au Tigré pour rejoindre son bureau

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed a officiellement repris ses fonctions exécutives mercredi, après quelques semaines passées à coordonner les opérations militaires de ripostes à la progression des rebelles de la région du Tigré.

Dans un communiqué diffusé sur son compte Twitter, le Chef de l’exécutif éthiopien affirme avoir «terminé la première phase de l’opération militaire», et qu’il est revenu à son bureau. Mais, ajoute-t-il, «nous poursuivons le combat aujourd’hui et à l’avenir, jusqu’à ce que nous éliminions les ennemis et que nous quittions le chemin de la haine et de la violence, et choisissions le chemin de l’amour et de la paix».

Le 24 novembre, le Premier ministre, Abiy Ahmed avait transféré ses fonctions à son adjoint, le ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, afin qu’il puisse diriger les forces éthiopiennes dans la guerre en cours contre les rebelles dans la région du Tigré, dirigés par le Front populaire de libération du Tigré (TPLF).

Le TPLF et ses groupes rebelles alliés avaient lancé une marche vers la capitale Addis-Ababa afin d’y renverser le gouvernement d’Abiy Ahmed. Leur progression serait actuellement maîtrisée, selon l’armée fédérale d’Addis-Abeba.