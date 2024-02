Rome : Le Sommet Italie-Afrique Trace les Contours d’une Coopération Égalitaire et Fructueuse

Le Sommet Italie-Afrique s’est tenu à Rome, réunissant des dirigeants africains et des responsables européens pour discuter de la coopération et des intérêts communs. La Première ministre de l’Italie Giorgia Meloni, le président en exercice de l’Union africaine Ghazali Osmani, ainsi que de nombreux leaders africains et responsables européens ont participé à cet événement.

Pendant le sommet, des discussions ont eu lieu sur divers aspects de la coopération entre l’Italie et les pays de l’Afrique, notamment dans les domaines de l’économie, des infrastructures, de la sécurité alimentaire et énergétique. Les principaux acteurs ont examiné des dossiers cruciaux visant à renforcer les liens et à promouvoir le développement mutuel.

Giorgia Meloni a partagé sur les réseaux sociaux les objectifs du sommet, soulignant la volonté de construire une coopération équitable, loin de toute approche prédatrice. Elle a souligné l’importance de rompre avec les approches paternalistes et bienveillantes de l’Europe en faveur d’une relation de coopération égale entre l’Europe et l’Afrique.

À la fin du sommet, lors d’une séance au Sénat italien, Meloni a qualifié l’événement de « réussi », mettant en avant la création d’un nouveau modèle de coopération basé sur la confiance et le respect mutuel. Elle a exprimé sa satisfaction quant à la volonté démontrée de construire des relations basées sur la coopération entre égaux, éloignées des approches prédatrices du passé.

Ghazali Osmani, le président en exercice de l’Union africaine, a salué le sommet comme une « excellente opportunité de renforcer les relations solides entre l’Italie et notre continent ». Il a souligné une coopération sincère basée sur le respect mutuel entre l’Italie et l’Union africaine, lors de son discours devant le Sénat italien.

Le Sommet Italie-Afrique a attiré la participation de 23 chefs d’État et de gouvernement africains, ainsi que de 57 délégations internationales, représentant des organisations telles que l’Union européenne, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. L’événement a ainsi renforcé les liens et ouvert de nouvelles perspectives pour une coopération mutuellement bénéfique entre l’Europe et l’Afrique.