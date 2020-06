Coronavirus : Le président du Sénégal en quarantaine

Le président du Sénégal, Macky Sall, observe actuellement une quarantaine de deux semaines, après avoir été en contact avec une personne positive à la Covid-19.

Dans un communiqué, la Présidence à Dakar rassure que le dirigeant sénégalais est toujours « négatif » au virus, mais « suivant les recommandations médicales en la matière, il s’est mis en quarantaine pour une durée de deux semaines, à compter du 24 juin 2020 ».

Le Sénégal est le 4ème pays africain le plus touché par la pandémie du coronavirus en termes de contamination, avec un effectif de 6.233 patients atteints, dont 4.162 ont guéri, et 94 sont morts.

Dans la région ouest-africaine, c’est le Nigeria qui mène la danse avec ses 22.020 cas (7.613 guérisons et 542 décès), suivi du Ghana (15.013 cas, 11.078 guérisons et 95 morts) et de la Côte d’Ivoire (8.164 cas, 3.419 guérisons, 58 décès).