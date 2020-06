Fin officielle de la seconde épidémie d’Ebola en RDC

La deuxième épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a officiellement pris fin ce 25 juin 2020, à l’issue d’un décompte de 42 jours durant lesquels aucun nouveau cas n’a été enregistré.

Cette épidémie consécutive à une première, a commencé le 1er août 2018, et a tué plus de 2.200 personnes, majoritairement dans l’Est de la RDC. Il s’agissait de l’épidémie d’Ebola « la plus longue, la plus complexe, et la plus meurtrière » dans l’histoire du pays, selon son ministre de la Santé, Eteni Longondo.

Mais le pays n’est pas pour autant tiré d’affaire, sur le plan sanitaire. Une autre épidémie a été récemment déclarée à 1.000 km dans de son territoire, à Mbandaka, sans lien avec celle qui s’achève. Au total 24 cas (21 confirmés et 3 probables) ont été enregistrés, avec 13 décès associés, d’après l’Organisation Mondiale de la Santé. A cela, s’ajoute la pandémie du coronavirus qui n’épargne d’ailleurs aucun pays du monde. La RDC compte aujourd’hui 6.411 cas de contamination confirmés, dont 142 décès et 885 guérisons.