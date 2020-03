Covid-19 : Djibouti prolonge le confinement de sa population

Le confinement déjà en vigueur à Djibouti sera prolongé d’une semaine, selon une décision annoncée ce mercredi par les autorités locales, après un bilan en hausse, des cas de contaminations au Covid19.

Le bilan présenté mercredi par le ministère djiboutien de la Santé annonce un total de 11 cas confirmés dans le pays qui ne comptait aucun cas le 23 mars dernier.

Lorsque ce premier cas a été confirmé, le président djiboutien, Ismail Omar Guelleh, avait décrété une semaine de congés pour l’ensemble du personnel non essentiel de l’Administration, et a appelé la population à rester chez elle.

Ce mercredi, les autorités ont annoncé que cette période de cessation des activités «est prolongée d’une semaine supplémentaire», à compter de ce jour, et concernera l’administration publique et privée, en dehors des services techniques, de production d’eau, d’électricité, de voirie et d’assainissement.

Le pays avait déjà fermé l’ensemble des établissements scolaires et la totalité de ses mosquées, ainsi que ses frontières terrestres et maritimes, et suspendu les vols commerciaux à l’arrivée et au départ de son territoire jusqu’à nouvel ordre.

Djibouti a également créé des sites dédiés à la quarantaine et à la prise en charge des cas de COVID-19, et ouvert une ligne verte pour «répondre aux préoccupations de la population concernant le COVID-19, et pour signaler des personnes symptomatiques afin qu’elles soient dirigées vers les structures adéquates».