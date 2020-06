L’Afrique du Sud franchit la barre des 100.000 cas de Covid-19

L’Afrique du Sud a franchi le seuil des 100.000 personnes infectées par la Covid-19, selon un bilan officiel publié ce lundi par les autorités sanitaires.

Le pays compte aujourd’hui 101.590 cas de coronavirus, dont 64 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. Selon l’organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Afrique du sud représente «plus de la moitié» des infections au coronavirus en Afrique subsaharienne, suivie par le Nigeria (20.919 cas) et le Ghana (14.154 cas). Le pays est également le plus touché sur le contient en terme de contamination, devant l’Egypte et le Nigeria.

Mais le Nigeria est réconforté par des données encourageantes, notamment le taux de guérison qui s’élève à 52,6%, soit 53.444 patients guéris et le taux de létalité qui, malgré 1.991 décès, se maintient à un niveau relativement de 2%.

La région du pays la plus touchée par la pandémie est la province occidentale du Cap, d’où sont originaires au moins 1.458 des morts recensés et plus de la moitié des personnes contaminées.