Le Covid-19 dans un monde qui relâche

L’heure est au déconfinement progressif dans le monde, alors que les chiffres de la pandémie du coronavirus sont toujours en hausse et de nouvelles contaminations sont signalées à Wuhan, ville chinoise d’où le virus était parti en décembre 2019.

Ce 11 mai 2020, au moins 4.100.000 personnes sont infectées par le Covid-19 dans le monde. Même si quelques 1.400.000 patients ont pu être guéris, les 282.000 décès enregistrés rappellent la gravité de la situation.

Ce lundi, la Chine a signalé en tout 17 nouveaux cas de Covid-19 sur son territoire, dont 10 sont des infections d’origine locale. La ville de Wuhan, considérée comme le berceau de l’épidémie, enregistre cinq nouveaux cas.

Pendant ce temps, la France entame son déconfinement ce 11 mai, après deux mois passés de restrictions. Mais la vie y est loin de reprendre son cours normal, puisque certains commerces resteront encore fermés pour le moment.

Les Etats-Unis d’Amérique sont toujours le pays le plus touché dans le monde, avec 80.574 décès sur les 1.360.000 contaminés par le covid-19.

Ce dimanche, trois responsables de la lutte contre l’épidémie dans le pays se sont mis en quarantaine volontaire après être entrés en contact avec une personne testée positive à la Maison Blanche.

De leur côté, plusieurs pays africains ont entamé l’assouplissement de leurs mesures restrictives, alors que le continent vient de franchir la barre des 60.000 cas de contamination au covid-19.

Le virus qui est officiellement arrivé sur le continent vers la mi-mars, y a tué plus de 2.200 personnes et mis à mal plusieurs activités économiques.

L’Afrique du Sud et l’Égypte sont les deux pays les plus touchés, avec respectivement plus de 10 mille et 8.964 cas. Suivent le Maroc, l’Algérie, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et la Guinée.